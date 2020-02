Sagosen : “On a profité du faux pas de Szeged pour reprendre la deuxième place”

Grâce à sa victoire face à Elverum (31-25) – dans le cadre de la 13ème journée de la Velux EHF Champions League – le PSG Handball est en bonne position afin de terminer à la deuxième place du groupe A grâce à une meilleure différence de buts particulière que son adversaire direct, Szeged. Pour conserver sa place et avoir un avantage lors du tirage du huitième de finale de la compétition, les Parisiens devront s’imposer la semaine prochaine à l’occasion du dernier match de phase de groupe face à Zagreb. Après la victoire face au club norvégien, le demi-centre des Rouge et Bleu – Sander Sagosen – est revenu sur la victoire du PSG Handball, sur le site officiel du club de la capitale.

“On savait qu’Elverum était une bonne équipe, capable de faire de bonnes choses dans cette Ligue des Champions. On a donc joué sérieusement dans cette rencontre, même si par moment on a fait quelques erreurs que l’on aurait pu éviter. Ce soir on a profité du faux pas de Szeged à Flensbourg (26-34) pour reprendre la deuxième place. Il ne nous reste plus qu’à nous imposer dimanche prochain contre Zagreb pour définitivement la valider.”

