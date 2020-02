Sanfourche : “N’importe quel grand joueur pourrait être infecté”

L’angoisse est tellement prégnante au PSG à l’approche des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League que tout joueur, quel que soit son pedigree, est “infecté”. C’est le sentiment de Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, exprimé sur le plateau de l’EDS.

“Marco Verratti, on peut dire que sur les 90 minutes c’est le meilleur joueur du PSG à Dortmund. Sauf que lors du premier quart d’heure il était comme les autres, les passes à cinq mètres il les ratait… L’attitude sur le terrain n’était pas bonne non plus. Il était gangrené par le truc. Ils ont tout absorbé ces joueurs… N’importe quel grand joueur pourrait être infecté par ça, j’ai l’impression. La saison dernière on avait dit Buffon, Daniel Alves… des joueurs qui avaient tout vécu… et bien ils ont été pris dans la nasse, comme les autres ! Il y a une psychose. Il faut des esprits forts qui dépassent ça. Y a-t-il cela au PSG ? Je ne sais pas. Mais Dortmund, ils n’ont gagné que 2-1 quand même…”