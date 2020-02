Sans briller, Dortmund s’impose face au Werder Brême (2-0)

C’est une semaine qui se termine en beauté pour le Borussia Dortmund, qui enchaine un troisième succès de suite. Après sa victoire face au PSG en milieu de semaine lors des huitièmes de finale de la C1 (2-1), les hommes de Lucien Favre se sont imposés sur la pelouse du Werder de Brême grâce à un but de Zagadou et de Haaland (2-0).

À noter que le BVB n’a pas brillé dans le jeu et a eu beaucoup de difficulté à se créer des occasions sur la pelouse du 17e de la Bundesliga. Prochain match pour les Jaune et Noir, samedi prochain à domicile face à Fribourg.