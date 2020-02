Sarabia : “C’est une belle victoire, très importante, ça nous fait du bien”

Ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé au Parc des Princes contre Dijon, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1 (4-0). Premier buteur de la rencontre, Pablo Sarabia s’est arrêté pour évoquer le succès de son équipe.

“C’est une belle victoire, très importante, ça nous fait du bien de gagner ici. On a eu beaucoup d’opportunités, et on en tire un bon résultat. Nous avions confiance en nous pour marquer le second but, on avait eu beaucoup d’occasions de faire le break et notre second mi-temps nous a permis de concrétiser notre maitrise, a confié Pablo Sarabia après la rencontre sur le site officiel du PSG. Le but d’Icardi ? On était content pour lui, c’est bon pour sa confiance, surtout qu’il est entré en jeu et a marqué directement. On sait qu’il est important pour l’équipe.“