Sarabia en mode serial buteur, les CSC pas loin

Le Paris Saint-Germain a validé, sans trembler, son billet pour les demi-finales de la Coupe de France en venant à bout du Dijon FCO sur le score fleuve de 6-1. Une nouvelle fois buteur, mais également passeur, Pablo Sarabia a encore prouvé qu’il se trouvait dans une forme éblouissante depuis l’entame de l’année 2020.

Impressionnant depuis plusieurs semaines, et pas seulement dans ses statistiques, dès qu’il se trouve sur la pelouse, Pablo Sarabia confirme son statut de très bonne pioche. Le joueur, qui a été buteur lors des quatre premiers tours de la Coupe de France, a battu le record détenu jusqu’ici par Pedro Miguel Pauleta. Mieux, avec son doublé ce mercredi soir, l’Ibère se place comme le meilleur scoreur rouge et bleu en 2020, avec 8 réalisations en seulement 10 matches. Des statistiques tout simplement affolantes pour un élément qui avait trouvé le chemins des filets à 4 reprises durant la première partie de saison.

Et OptaJean, organisme spécialisé dans l’analyse statistique, a mis en exergue un chiffre assez étonnant : outre Pablo Sarabia, le second meilleur buteur parisien en 2020 n’est autre que l’équipe adverse. En effet, encore hier soir, le Paris Saint-Germain a trouvé le chemin des filets à 7 reprises par ce biais. Toujours via Opta, Kylian Mbappé, pour sa part, est le seul parisien à avoir marqué au sein des cinq compétitions avec le PSG (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions, Trophée des Champions).