Sarabia : “Je travaille pour contribuer aux victoires de l’équipe”

Pablo Sarabia a encore réalisé une performance pleine contre Dijon (1-6) dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France, avec un nouveau doublé à la clé, qui lui permet d’égaler un record de la légende Pedro Miguel Pauleta – marquer lors des quatre premiers matches de Coupe de France lors d’une même saison. À l’issue de la rencontre, l’Espagnol s’est dit heureux de pouvoir contribuer à la victoire de son équipe.

“La première période a été compliquée. Dijon s’est procuré plusieurs occasions en réalisant un bon pressing. On a malgré tout réussi à mener, et la deuxième période a été meilleure. L’équipe a été compacte, unie, et a fait ce qu’il fallait faire pour gagner ce match. Mes buts ? J’ai encore la chance de marquer en Coupe de France ! Mais je ne fais pas de distinction, j’aime marquer dans toutes les compétitions. Je suis très heureux et travaille pour contribuer aux victoires de l’équipe“, explique Sarabia à PSG TV.