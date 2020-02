Sarabia : “On doit en vouloir toujours plus, marquer toujours plus de buts”

Titulaire lors de la large victoire face à Montpellier (5-0), Pablo Sarabia s’est une nouvelle fois illustré (noté 7,5 par la rédaction de CS) . Buteur et passeur décisif, l’international espagnol répond parfaitement aux attentes de Thomas Tuchel dans le jeu et les statistiques. Sur le site officiel du PSG, le joueur de 27 ans a expliqué que la mentalité du PSG sera de “toujours attaquer.”

“Mon but ? Le ballon est revenu après une action de Neymar, je la tente et elle est bien partie. C’était difficile pour Montpellier de jouer contre une équipe comme nous en étant réduits à 10, et je crois qu’on a fait une très bonne prestation. Notre mentalité est de toujours attaquer. C’est la mentalité qu’on veut avoir. Je pense que c’est le bon chemin à suivre. On doit en vouloir toujours plus, marquer toujours plus de buts.”