Sarabia : “On va essayer de se qualifier face à Dortmund”

L’excitation monte. Mardi soir (21h), le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Signal Induna Park pour affronter le Borussia Dortmund dans le cadre du match aller des 8es de finale de la Ligue des champions. Et les Parisiens ont déjà hâte d’en découdre à l’image de Pablo Sarabia (27 ans). Préservé ce week-end à Amiens (4-4), l’Espagnol s’est confié sur ce choc en Coupe d’Europe.

“La Ligue des Champions est une compétition magnifique, différente de toutes les autres. Il y a les plus grands clubs du monde qui disputent cette compétition. On va essayer de se qualifier face à Dortmund. Mais c’est une grande équipe, notamment très dangereuse en contre-attaque. Offensivement, ils marquent beaucoup de buts, analyse Sarabia pour PSGTV. Je me prépare de la même manière que pour les autres matchs. Je garde les mêmes habitudes. Sinon je pense que j’aurais plus de pression. Je suis très content du travail que je fais ici. Je m’entends bien avec tout le monde, avec mes coéquipiers, les supporters… Ce qu’on peut me souhaiter, c’est simplement de gagner tous les titres possibles, explique encore Sarabia dans un Français parfait rapporte le site du club de la capitale. C’est ma mentalité et c’est la meilleure chose que je peux réaliser ici.”