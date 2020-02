Selon Edouard Cissé, le duo Verratti-Gueye ne protège pas suffisamment la défense

Le mardi 11 mars, face au BVB, le PSG devra idéalement marquer et ne pas encaisser de but. Or, actuellement, Paris c’est plutôt portes ouvertes. Pour remédier à ce souci, il s’agit de retrouver des équilibres collectifs et de faire de bons choix dans les différentes lignes. A ce sujet, Edouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG et de l’OM, n’est pas trop fan de l’association Verratti-Gueye qu’on ne retrouvera pas de toute manière contre le Borussia Dortmund puisque l’Italien est suspendu pour le choc continental.

“L’explication la plus classique est le stress, l’angoisse, la fébrilité. Elle existe à l’extérieur et même si les joueurs se sentent sereins, elle leur est rappelée à chaque fois qu’ils sortent de chez eux. Il y a aussi un aspect psychologique chez les adversaires. Avant, quand ils voyaient Icardi, Neymar, Mbappé, etc., ils avaient peur de prendre une valise. Ils commencent à se dire que le PSG prend des buts quand il est bousculé, commente l’ancien joueur dans Le Parisien. En Ligue des champions, il faut avoir d’autres milieux que Verratti et Gueye qui ne protègent pas suffisamment la défense. Contre une équipe qui met de l’impact, le milieu parisien est vite dépassé.”