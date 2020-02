Sévérac : “Ces trous d’air interrogent et suscitent quelques doutes”

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais dans le choc de la 24e journée de Ligue 1 (4-2). Si les Parisiens s’en sortent bien avec ce score flatteur, ils se sont fait peur pendant 15 minutes où ils ont vu l’OL revenir à 3-2. Et ces quelques minutes d’égarement posent questions pour Dominique Sévérac, journaliste au Parisien.

“Notons que le PSG sort d’une semaine où il menait 2-0 contre Nantes et 3-0 contre Lyon avant de se faire peut un peu tout seul. (…) Et ces trous d’air interrogent et suscitent quelques doutes. Pourquoi une telle fragilité mentale du PSG ? Alors, certes, Kimpembe n’a pas fait la meilleure semaine de sa carrière au PSG, il a fait quelques erreurs mais il semble y avoir une sorte de fragilité collective, une façon de se faire peur tout seul alors que tout va bien, explique Sévérac dans une vidéo publiée sur le site du Parisien. Dans le même temps, quand tout va bien, tout va potentiellement mal aussi. Tout à coup l’équipe est transpercée, déboussolée et perdue. Après Manchester, on se dit que le PSG n’a pas vraiment changé. Il est certainement plus fort, avec un effectif plus étoffé, mais il a toujours ces trous d’air, ces passages à vide. Leonardo est venu nous dire qu’il fallait sortir de la négativité, certes, c’est vrai ! Le PSG continue à gagner mais on peut pas analyser que le résultat et ne pas voir que, parfois, les contenus peuvent être inquiétants“, juge Sévérac.