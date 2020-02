Séverac : “Quand Neymar parle de l’équipe, il parle de lui”

“Je ressens une atmosphère différente et plus confiante, et cela aide beaucoup au quotidien.” C’est ainsi que Neymar Jr avait parlé du vestiaire du PSG dans un entretien accordé à Fifa.com. Ce sentiment, le journaliste du Parisien, Dominique Séverac, n’y croit pas factuellement. Selon lui, le sentiment du numéro 10 brésilien lui est propre et ne correspond pas à une vérité absolue…

“L’atmosphère n’a pas vraiment changé. Quand Neymar parle de l’équipe, il parle de lui. Il ne parle pas des autres, il s’en fout des autres, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Ce qui a changé, c’est Neymar. Depuis qu’il est à Paris je ne l’ai pas vu à ce niveau là. L’année dernière, avant sa blessure, il était fort mais pas autant. La saison précédente non plus. Là, je retrouve le Neymar fantastique.”