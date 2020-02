S’il gagne ses deux derniers matches de Champions League, le PSG Handball terminera deuxième de sa poule

Après sa défaite à Szeged (32-29) le week-end dernier, le PSG Handball a perdu sa place de dauphin du FC Barcelone dans sa poule de Velux EHF Champions League. Mais malgré cette défaite, les coéquipiers de Nikola Karabatic peuvent encore terminer deuxième. Pour ce faire, ils devront gagner leurs deux derniers matches, contre Elverum (samedi, 17h15) et Zagreb (1er mars), comme le rapporte l’Equipe. En effet, si deux clubs sont à égalité à la fin de tous les matches, c’est la différence de buts particulière qui est prise en compte. Et dans ce cas, c’est le PSG (vainqueur à l’aller 30-25, défait au retour, 32-29) qui s’adjura la deuxième place. Un avantage pour les Parisiens, qui en huitièmes de finale affrontera un adversaire plus abordable.