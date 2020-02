Silva : “Il faut rester positif”

En grande difficulté ce samedi soir, notamment sur le plan physique, Thiago Silva n’a pas livré un match de haute-volée, c’est le moins que l’on puisse dire. Au sortir du spectaculaire nul concédé sur la pelouse d’Amiens (4-4), le capitaine francilien s’est exprimé sur cette partie dans des propos relayés par Goal. Il avoue une fatigue physique.

“La première période, c’était très compliqué pour nous. La deuxième, c’était mieux. C’est pour cela qu’on est revenu au score, dommage de prendre ce quatrième but car on a eu une bonne réaction. Mais, globalement, ce n’était pas le PSG qu’on connait. On a pris trois buts rapidement. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je me sens mieux. Après dix jours sans jouer, c’était fatiguant pour moi, mais c’était prévu que je joue 45 minutes pour que tout le monde soit prêt mardi. Inquiétant avant Dortmund ? Non, pas du tout car dès joueurs vont revenir. Même si on joue avec la même équipe qu’aujourd’hui, l’état d’esprit sera différent. Il faut rester positif. Il faudra être attentif à 110% pour bien jouer là-bas.”