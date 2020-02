Paulo Sousa : “C’est très difficile de presser haut le PSG”

Dimanche soir (21 heures), les Girondins de Bordeaux défieront le PSG dans son antre du Parc des Princes. Paulo Sousa, l’entraîneur portugais du 10e de la Ligue 1, a tenu la traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce vendredi. Et à priori, Bordeaux devrait évoluer avec un bloc bas contre Paris…

“On est positifs comme à chaque fois, on travaille pour donner toute l’information aux joueurs. Le PSG est différent de toutes les autres équipes qu’on rencontre de par sa qualité individuelle. On a essayé de bien travailler pour bien anticiper ce qui va se passer, a expliqué le coach. On doit être réalistes, avec une stratégie différente. A domicile on avait joué avec un bloc haut. C’est très difficile de presser haut le PSG qui a la capacité à sortir la balle. Et avec les décalages créés, face à leurs joueurs rapides on serait en difficulté. De toute façon, ça dépendra pour beaucoup de l’attitude et de l’intention du PSG.“