Sousa : “On a tout fait pour repartir d’ici avec un autre résultat”

En clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG et les Girondins de Bordeaux ont offert un match spectaculaire (victoire 4-3 du PSG). Malgré leur défaite, les Bordelais ont profité des errements défensifs parisiens afin de faire douter l’équipe de Thomas Tuchel. En conférence de presse d’après-match, le coach du club scapulaire – Paulo Sousa – a mis en lumière la qualité de l’effectif parisien.

“Contre une équipe très forte au niveau individuel, on a été très bons. C’est l’effectif le plus fort de ce Championnat. Quand tu vois la qualité du centre (de Di Maria) sur le but d’Edinson Cavani, cela change tout. On a tout fait pour repartir d’ici avec un autre résultat. Il faut continuer à rivaliser comme on a rivalisé aujourd’hui.”