Tapiro : “La marque Mbappé est plus forte que toutes les autres”

Le rayonnement de Kylian Mbappé va au delà de l’aire de jeu. Le patron de l’agence “Hémisphère droit”, Frank Tapiro, estime que le champion du monde de 21 ans, star au PSG, est une marque très forte avec des valeurs nobles et fortes, associées et ancrées. Et ce n’est que le début d’une carrière, et même d’une vie… car à ses yeux “il peut finir ambassadeur ou ministre”, anticipe-t-il.

“C’est un phénomène. Quand tous les autres grands joueurs cumulent les contrats, lui reste tranquille. Il n’a pas besoin de tout ça. La marque “Mbappé” est plus forte que toutes les autres. Il ne fait quasiment pas de pub. Ou alors des choses qui pourraient aider son association. Il en a aussi fait une avec Hublot. Mais il y avait Pelé avec lui, qui était là comme pour lui dire : “Maintenant, c’est à toi.” Comme une passation de pouvoir, explique le publiciste dans France Football. Il amène le football ailleurs. Il est presque en mission pour changer l’image du foot et des footballeurs. Il est déjà au-dessus de tout le monde dans sa façon de faire et de s’exprimer. […] Il a une vraie dimension politique. Il est métissé, il brasse le monde entier.”