Tarrago : “Les blessures ? Il y a une espèce de psychose au PSG à l’approche du match face à Dortmund !”

Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Parc des Princes (21h00) pour le compte de la 24e journée de la Ligue 1. Les Parisiens voudront conforter leur première place en Ligue 1 tout en se préparant pour le match de Ligue des Champions face à Dortmund qui se déroulera dans 13 jours. Les Rouge & Bleu ont eu la joie de retrouver de nombreux joueurs cadres à l’entrainement ce matin, comme Thiago Silva, Marquinhos ou encore Neymar Jr.

Mais pour le journaliste Sebastien Tarago, l’état de l’infirmerie parisienne est devenue une obsession pour les observateurs et le club.

“Les blessures ? Il y a une espèce de psychose au PSG à l’approche de ce match (NDLR : contre Dortmund). Petit à petit on sent le truc monter ! On a l’impression qu’il faut tous les mettre au frigo parce qu’on ne sait jamais… Ils peuvent se péter… Bon, j’espère qu’ils ne vont pas tous se péter en première mi-temps face à Dortmund !”