Tarrago : “Mbappé ? Il y a une ‘NBAisation’ du football ! On est dans l’ère de l’individu…”

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face à Montpellier ce samedi au terme d’un match maitrisé (5-0). Malgré tout on le sait au PSG, quand tout va bien, des problèmes extra-sportifs arrivent. Au cours de cette rencontre, Kylian Mbappé a largement manifesté son désaccord avec son entraineur au moment de sa sortie !

Une image qui a fait le tour du monde et a provoqué une multitude de réactions. C’est le cas de Sébastien Tarrago, journaliste à L’Équipe, qui voit dans l’attitude du jeune attaquant une manière de faire passer un message à son coach et ses dirigeants.

“Il y a une ‘NBAisation’ du football. On est dans l’ère de l’individu dans le football… C’est comme ça ! Il est conscient de ce qu’il fait Mbappé. Ce n’est pas un geste d’humeur, il s’en fiche royalement de sortir à 5-0… Ce n’est pas ça ! Il y a évidement un message derrière ça. C’est un peu le concours de celui qui fait ‘pipi le plus loin’, il marque sa désapprobation pour ne pas sortir en premier la prochaine fois ! (…) Donc il envoie un message à son entraineur et son club, et ce n’est pas facile car Mbappé est plus qu’un joueur, ce sont des enjeux financiers très lourds !”