Thiago Silva forfait pour PSG / Dortmund (RMC Sport)

À deux semaines du match retour face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, le PSG doit se rassurer avant cette rencontre. Et pour se qualifier – après la défaite 1-2 du match aller – les Parisiens devront compter sur l’ensemble de leur effectif. Mais comme depuis le début de la saison, l’infirmerie parisienne se remplit après chaque rencontre disputée. Alors que le forfait d’Ander Herrera est acté selon plusieurs médias, un autre joueur manquera la confrontation retour face au BVB.

Sorti sur blessure face à Bordeaux, le capitaine parisien – Thiago Silva – souffre d’une lésion du biceps frontal de la cuisse droite selon RMC Sport. “Il reprendra dans trois semaines selon l’évolution clinique.” Une information également confirmée par le journaliste de Téléfoot, Julien Maynard. Concernant Ander Herrera, RMC confirme également son absence face à Dortmund. Le milieu de terrain “souffre d’une lésion du quadriceps gauche et sera absent six à huit semaines.” De son côté, le club de la capitale n’a pas encore communiqué sur les blessures de ses deux joueurs. Pour rappel, le PSG sera privé de Thomas Meunier et Marco Verratti face au club allemand pour cause de suspension.