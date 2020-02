Thiago Silva : “Nous aurons besoin de tout le soutien de nos supporters au match retour”

Le match perdu contre Dortmund mardi fait encore beaucoup parler trois jours après. Dans une interview accordée à PSG.fr, Thiago Silva a expliqué que ses coéquipiers et lui s’attendaient à un match difficile en Allemagne. Il sait qu’ils n’ont pas réalisé le meilleur match, mais il y a encore un match retour.

“Nous savions que le match allait être difficile. […] Ils pratiquent un beau football depuis le début de saison, ils ont des joueurs de très haut niveau, avec beaucoup de qualité et en confiance. Je crois que nous avons fait un match correct, mais nous n’avons pas été à notre meilleur niveau, nous en sommes conscient. À ce niveau-là, ce sont les petits détails qui font la différence. Il faut rester serein, garder la tête froide, nous avons disputé la première mi-temps, il reste la deuxième à jouer, chez nous.”

Le capitaine parisien s’est ensuite penché sur le match retour.

“Je suis convaincu que nous allons réaliser un très bon match. Il faudra répondre sur le terrain. Si nous devons mourir sur le terrain, nous le ferons. Les deux dernières années nous montrent que tout est possible à ce niveau-là. Ça ne me gêne pas de savoir que certains nous pensent déjà éliminés. […] Nous vivons un moment charnière de la saison. Les supporters sont toujours derrière nous, parce que leur cœur est Rouge et Bleu. Le nôtre aussi. Nous aurons besoin de tout leur soutien au match retour.”