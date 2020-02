Thiago Silva : “Je suis convaincu que l’on va faire un bon match et se qualifier”

Thiago Silva regrette la première mi-temps de son équipe lors de la défaite du PSG contre Dortmund en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mais le capitaine parisien estime que tout est encore possible pour le match retour. “On a perdu des ballons facilement en première période, ils ont su nous mettre en danger. Mais en deuxième période, c’était différent. On a trouvé plus d’espace, c’était un match très ouvert, avec beaucoup de qualité des deux côtés. On prend ce deuxième but, qui est dur à digérer, mais tout est encore possible“, commente Silva pour PSG.fr.

En zone mixte, dans des propos relayés par l’Equipe, Thiago Silva a expliqué ne pas être inquiet. “J’espère que pour le deuxième match chez nous, on va faire un match différent de celui-là. J’en suis sûr parce que chez nous, nous sommes très très forts. Il faut respecter cette équipe. Non, je ne suis pas inquiet. C’était un match de très haut niveau, de Ligue des champions. Je suis convaincu que l’on va faire un bon match et se qualifier.”