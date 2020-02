Tite assistera au PSG/Lyon

Tite, le sélectionneur du Brésil, sera dans les tribunes demain au Parc des Princes. Car en ce mois de février la fédération (CBF) lance une opération pour voir et rencontrer les sélectionnables. Vingt-six matches ont été ciblés.

Mais combien de Brésiliens seront sur le terrain pour le PSG/Lyon dimanche soir au Parc des Princes ? Thiago Silva, le capitaine du PSG, est censé effectuer son retour en défense centrale pour la rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Marquinhos et Neymar ne sont pas attendus sur l’aire de jeu, l’important étant de les avoir aptes et en forme le 18 février prochain à Dortmund. Coté lyonnais, Marcelo, Marçal, Rafael, Thiago Mendes et Jean Lucas sont susceptibles de jouer. Ils seront certainement très motivés si l’occasion se présente à eux.