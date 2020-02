Tite comprend la gestion de Neymar avant Dortmund

Blessé contre Montpellier (1er février), Neymar n’avait pas joué pendant quatre matches avant d’être titulaire mardi soir contre Dortmund (2-1). Une gestion qui n’avait pas plus au Brésilien. Mais son sélectionneur, Tite, a expliqué comprendre la gestion du PSG dans ce dossier. “Je comprends la situation. Neymar a des antécédents avec les blessures. L’an passé, il s’est blessé et le PSG a été éliminé. En Ligue 1, le championnat est presque gagné. Je comprends que le club ne veuille pas prendre le risque de voir son joueur le plus important à nouveau blessé“, commente le sélectionneur brésilien dans une interview accordée à AS et relayée par RMC Sport.