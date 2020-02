Toko-Ekambi : “Le PSG, ils sont prenables”

Le 4 mars prochain, le PSG et Lyon se retrouveront en demi-finale de Coupe de France. Récemment arrivée à Lyon, Karl Toko-Ekambi a évoqué cette rencontre. Et pour lui rien n’est impossible. “Le PSG, ils sont prenables. Ils ont perdu des matches cette saison. C’est à nous de faire en sorte de remporter ce match et de tout faire, commente l’attaquant pour Téléfoot. Il y a cette magie en Coupe de France. Tout est possible et on va jouer le coup à fond.” Plein de confiance, il affirme que Lyon va remporter la Coupe de la Ligue…contre le PSG (4 avril) “j’en suis sûr” conclut-il.