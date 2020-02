Tribune CS – Angers / Lille

La 24ème journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir (à 20h45 sur Canal Plus Sport) avec la rencontre opposant l’Angers SCO (13e / 30 pts, -6) au LOSC (4e / 37 pts, +2). À trois unités de la troisième place occupée par le Stade Rennais (3e / 40 pts, +7), les Lillois sont toujours en course pour une qualification en Ligue des champions. Et afin de se rapprocher des Rennais, Christophe Galtier a composé son équipe en 4-4-2 avec un duo d’attaque formé par Rémy et Osimhen. De son côté, le SCO devra stopper sa série de 4 matches sans victoire en Ligue 1.

XI d’Angers : Butelle – Capelle, Thomas, Traoré, Pavlovic, Manceau – Mangani, Santamaria, Fulgini – Thioub, Alioui.

XI de Lille : Maignan – Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo – Ikoné, Sanches, André, Bamba – Rémy, Osimhen.