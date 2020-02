Tribune CS – Deux matches de Ligue 1 à 19h

Avant le match du soir entre le PSG et le FC Nantes, trois matches de Ligue 1 sont au programme à 19h dans le cadre de la 23e journée. Et ce sont deux rencontres intéressantes qui sont proposées. En effet, Lille reçoit le Stade Rennais et Angers se déplace à Monaco. Deux matches à suivre et à commenter ici entre amoureux de football et Csiens, c’est Tribune CS !

XI Lille : Maignan – Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo – Ikoné, R. Sanches, André, Bamba – Rémy, Osimhen

XI Rennes : Mendy – Traoré, Gnagnon, Da Silva, Maouassa – Raphinha, Bourigeaud, Camavinga, Tait – Gboho, Niang

XI Monaco : Lecomte – Aguilar, Glik (cap.), Maripan, Ballo-Touré – Yo. Fofana, A. Silva – Golovine, Fabregas, Jovetic – Ben Yedder.

XI Angers :Petkovic – Manceau, I. Traoré (cap.), Pavlovic, Doumbia – Fulgini, Santamaria, Bobichon – Thioub, Alioui, Capelle.