Tribune CS – Ligue 1 : Bordeaux / Marseille

Après le superbe succès parisien face au MHSC, la 22e journée de Ligue 1 se poursuivait cet après-midi avec une confrontation entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. Pour le remake des huitièmes de finale de Coupe de France, remporté en toute fin de match par Lyon (1-2), les Lyonnais vont rapidement se retrouver à dix (22e) après l’expulsion de Marçal, qui a déséquilibré Boudaoui alors qu’il partait seul au but. Un carton rouge qui sera rapidement problématique pour Lyon, qui va encaisser le premier but par l’intermédiaire de Dolberg (33e). Mais Lyon va se ressaisir et juste avant la mi-temps, Toko Ekambi va permettre à Lyon de revenir au score (1-1, 45e). Son deuxième but en trois matches depuis son arrivée cet hiver. Mais la première mi-temps n’est pas finie. Nice va également se retrouver à dix, Ounas qui prend un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion (45e+6). Dans une seconde période pauvre, c’est Nice qui va s’offrir la victoire grâce à un nouveau but de Dolberg, son huitième de la saison (2-1, 63e). Nice aurait même pu aggraver la marque mais Claude-Maurice a trouvé le poteau (84e). Avec ce succès, Nice remonte huitième avec 32 points. Les Azuréens reviennent à hauteur de leur adversaire du soir (6e, 32 points), qui reste à bonne distance du podium (8 points).

Cet après-midi, un deuxième match se jouait. Dans une saison difficile (15e), Saint-Etienne se déplaçait sur la pelouse de Metz (17e), qui restait sur deux succès consécutifs. En cas de victoire, l’ASSE pouvait remonter à la 9e place, à 3 points de la quatrième place.

Et malheureusement pour les hommes de Claude Puel, les Verts ont tout simplement été balayés par une équipe messine bien supérieure ce dimanche. Et pour cause, le FC Metz a mené jusqu’à 3-0 : Opa Nguette, par deux fois, et Habib Diallo, leur meilleur buteur, ont été les scoreurs du soir. Romain Hamouma avait réduit le score en toute fin de partie. Avec ce succès, Metz, porté par un Nguette étincelant, se rapproche donc à seulement deux petits points de son adversaire du soir.

En clôture de cette 22e journée, le dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille, se déplace sur le terrain des Girondins de Bordeaux pour mettre fin à une disette de 42 ans sur cette pelouse. Les Bordelais veulent, eux, continuer après leur victoire face à Nantes, la semaine passée.

XI Bordeaux : Costil – Kwateng, Koscielny, Pablo, Sabaly – Otavio, Basic – Oudin, De Préville, Hwang – Briand

XI Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Sarr, Benedetto, Payet