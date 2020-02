Ligue 1 – L’OM s’impose face à Toulouse (1-0)

Après la victoire du LOSC face à Angers (2-0), la 24ème journée de Ligue 1 se poursuivait cet après-midi avec la rencontre opposant l’Olympique de Marseille (2e, 46 pts) au Toulouse FC (20e, 13 pts). Dauphin du PSG, les Olympiens devaient se passer de Dario Benedetto pour cette rencontre. Lanterne rouge du Championnat, le TFC restait sur 13 matches sans victoire en Ligue 1.

Et finalement, ce sont les Marseillais qui l’ont emporté, non sans difficultés. Seul et unique buteur de la partie, sur une frappe de qualité, Dimitri Payet a ainsi permis à son équipe d’engranger les trois points de la victoire. L’OM conforte donc sa seconde position au classement. En revanche, le cauchemar continue bel et bien pour le TFC qui n’arrive plus à marquer ne serait-ce qu’un tout petit point.

XI de l’OM : Mandanda – Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Lopez, Kamara, Sanson – Radonjic, Germain, Payet.

XI du TFC : Kalinic – Moreira, Gabrielsen, Diakité, Sylla – Sangaré – Saïd, Koné, Makengo, Boisgard – Leya.