Marseille renoue avec le succès à Nîmes

La 27e journée de Ligue 1 commençait ce soir avec la rencontre entre Nîmes / Marseille. Après quatre succès consécutifs, Nîmes a rechuté le week-end dernier et se retrouve barragiste. De son côté, Marseille, qui était invaincu depuis la fin du mois d’octobre et une défaite au Parc des Princes (4-0, 27 octobre), est tombé face à Nantes la semaine dernière. Le match démarre sur les chapeaux de roues avec deux buts en moins de 10 minutes. Ferhat ouvrant la marque pour Nîmes dès la cinquième minute, avant que Benedetto n’égalise cinq minutes plus tard (1-1, 10e). L’Argentin qui va s’offrir un doublé et permettre à Marseille de prendre l’avantage à 10 minutes de la mi-temps (1-2, 36e). En seconde période, Nîmes va se procurer plusieurs grosses occasions sans pour autant réussir à égaliser. C’est même Benedetto qui va s’offrir un triplé pour sceller la victoire Marseillaise (1-3, 69e). Lucas Deaux réduira le score en toute fin de match (2-3, 92e) mais en vain. Après quatre victoires consécutives, Nîmes enchaîne une deuxième défaite d’affilée. Marseille renoue avec le succès et met la pression sur ses poursuivants pour la deuxième place.