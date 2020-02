LDC – Naples et Barcelone se quittent dos à dos, le Bayern écrase Chelsea

Cette semaine, les autres huitièmes de finale aller de Ligue des champions ont lieu. Et ce mardi, la C1 nous offrait deux belles affiches : SSC Napoli / FC Barcelone et Chelsea / Bayern Munich.

SSC Napoli / FC Barcelone

En déplacement en Italie, le FC Barcelone entamait une semaine décisive avec sa confrontation face à Naples, avant d’affronter le Real Madrid en Championnat ce week-end. Pour cette rencontre, Quique Sétien avait composé son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif : Vidal, Messi et Griezmann. De son côté, Naples ne pouvait pas compter sur son défenseur central sénégalais – Kalidou Koulibaly – toujours blessé.

Les deux équipes se sont finalement séparées sur un score nul de 1-1. Très brouillon, le FC Barcelone n’a pas affiché un visage particulièrement engageant. Naples, devant son public, a mené au score grâce à une sublime réalisation signée Mertens, Griezmann lui répondant. Deux mauvaises nouvelles viennent cependant noircir la soirée des Blaugranas : le carton jaune de Busquets, qui ne sera donc pas présent pour le match retour, et Arturo Vidal, qui a écopé d’un carton rouge. Le Barça arrache donc un bon résultat, le Napoli peut avoir quelques regrets. Mais le match restera très certainement ouvert lors du retour.

XI de Naples : Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui – F. Ruiz, Demme, Zielinski – Callejon, Mertens, Insigne.

XI de Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Firpo – De Jong, Busquets, Rakitic – Messi, Griezmann, Vidal.

Chelsea FC / FC Bayern Munich

Dans l’autre match de la soirée, le Bayern Munich se déplaçait à Londres pour affronter Chelsea. Invaincu en 2020, les Munichois abordaient ce match dans les meilleures conditions. L’ancien Parisien – Kingsley Coman – était titulaire pour le Bayern. De son côté, Chelsea avait décidé de faire confiance à Olivier Giroud à la pointe de l’attaque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Bayern Munich a pris une belle option pour la suite. En effet, les Bavarois, grâce à un doublé de Gnabry et une réalisation de Robert Lewandowski, se sont imposés sur le score fleuve de 3-0 en terre londonienne. Après une première période plutôt indécise, le Bayern s’est envolé lors du second acte, les trois buts ayant été marqués durant ce laps de temps.

XI de Chelsea : Caballero – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger – James, Kovacic, Jorginho, Alonso – Barkley, Giroud, Mount.

XI du Bayern : Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Thiago Alcantara – Coman, Müller, Gnabry – Lewandowski.