Tuchel : “Il y a des choses à améliorer c’est clair”

Face aux Girondins de Bordeaux, le PSG s’est imposé dans un match spectaculaire (4-3) en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par de nombreux rebondissements. Au micro de Canal Plus, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la prestation de son équipe et sur les blessures de ses deux joueurs cadres, Thiago Silva et Keylor Navas.

La prestation de son équipe après la défaite face à Dortmund

“Il y a des choses à améliorer, c’est clair. Mais on peut voir que ce sont des humains et qu’ils manquent un peu de confiance après une défaite importante à Dortmund, c’est comme ça. On peut observer avec beaucoup d’équipes en Europe que c’est toujours compliqué après une défaite de retrouver le ‘spirit’ et la confiance. Avec une victoire, c’est plus facile pour la semaine qui arrive car on peut l’utiliser pour faire l’entraînement. On joue samedi (face à Dijon) prochain, c’est bien pour nous. Le 200ème but de Cavani ? Il le mérite. 200 buts c’est magnifique et incroyable”

Les blessures de Thiago Silva et Keylor Navas

“Je suis un peu inquiet pour Thiago Silva. C’est une blessure musculaire, on en saura plus dans 2 ou 3 jours. Par contre aucun souci pour Navas qui avait une petite douleur aux adducteurs et avait joué en coupe à la place de Rico pour avoir du rythme avant Dortmund.”