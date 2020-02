Tuchel : “Je préfère Marquinhos au milieu de terrain”

Ce samedi à 17h30, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Dijon, à l’occasion de la 27e journée.

À la veille de cette rencontre Thomas Tuchel, s’est présenté devant la presse afin d’évoquer la prochaine rencontre, ainsi que l’état de son groupe, mais aussi le match retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund qui arrive à grand pas.

Le groupe

Thomas Tuchel : Neymar et Verratti sont suspendus pour la rencontre de demain. Thiago Silva, Choupo-Moting, Herrera et Colin Dagba sont absents pour blessure. Abdou Diallo et Mitchel Bakker sont de retour à l’entrainement.

Dijon

Ce ne sera pas le même match qu’en Coupe de France (1-6). C’était une première mi-temps serrée. On avait beaucoup marqué de buts en 2e mi-temps. C’est une équipe qui défend de manière très serrée. Il peuvent jouer long sur Julio Tavares. Ils sont présents aussi sur les deuxièmes ballons. On veut gagner cette rencontre !

Dortmund

Thomas Tuchel : On doit rester confiant. Ça arrive de perdre 2-1 à Dortmund. C’est vrai qu’on n’a pas fait le meilleur match et on a manqué un peu de rythme tout particulièrement pour plusieurs de nos joueurs importants. Mais il ne faut pas changer grand chose. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. Les joueurs ont envie de gagner tous les matches avant Dortmund. On doit enchainer les victoires et après on pensera à Dortmund.

La concurrence Cavani – Icardi

Thomas Tuchel : C’est toujours la même question… Quand Icardi était titulaire, on me posait la question inversée. Aujourd’hui on a confiance en nos joueurs dont Edi. C’est le moment d’Edi ! Il a marqué un but et délivré une passe décisive. C’est comme ça avec tout le monde… Et tout particulièrement avec Cavani.

Marquinhos

Thomas Tuchel : Le poste de Marquinhos ? Je le préfère au milieu de terrain, il a une plus grande influence sur le terrain. Mais oui, en défense centrale il est aussi très performant. Il y a plusieurs possibilités d’ici le match Dortmund, on a trois matches pour décider…

Sur PSG TV : C’est un exemple à suivre pour tout le monde. Il est capable de jouer à plusieurs postes. Il est super important au milieu. Au milieu il est partout sur le terrain, il est top ! C’est une grande force de notre équipe. C’est un modèle pour nous tous.

Le milieu de terrain

Thomas Tuchel : Leandro Paredes ? J’ai une bonne relation avec lui. Elle est bonne. Rien n’a changé, je dois décider pour 16 joueurs. J’étais triste qu’il ne soit pas avec nous mais Kouassi pouvait jouer 6 et défenseur central. On avait Marquinhos, Gueye et Verratti sur le terrain, donc on ne pouvait pas l’amener avec nous. Il n’y a rien de personnel. Il est super professionnel, et a beaucoup de talent : il a montré ses qualités.

“Kouassi peut clairement être une option pour Dortmund. on a trois matches pour trouver des solutions.“