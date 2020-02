Tuchel : “La blessure de Di Maria ? Ce n’est pas grave, il fallait prendre aucun risque”

Après un début de match moyen, le PSG a accéléré dans les 20 dernières minutes pour s’offrir un large succès face à Dijon (4-0). Au micro de Canal Plus, Thomas Tuchel a expliqué que son équipe avait réalisé un match presque parfait.

Le match

“C’était une soirée presque parfaite. On n’a pas laissé d’occasion à Dijon, on s’en est créé beaucoup, mais on a eu un peu de malchance avant nos buts. On a été très attentif et c’était nécessaire. On a bien défendu ensemble. On a fait les efforts et c’est bien.”

Di Maria

“Je pense que sa blessure n’est pas grave. Il s’est senti inconfortable, on a parlé et il a expliqué qu’il n’avait pas de douleur mais une mauvaise sensation. C’était mieux de ne prendre aucun risque. Il n’y a pas d’inquiétude pour Dortmund, il pourrait même être-là contre Lyon.”