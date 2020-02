Tuchel : “L’erreur de Kimpembe ? C’était prendre un peu trop de risque”

Après 70 minutes de très bonne facture, le PSG s’est fait peur en fin de match contre Nantes (1-2) sur une erreur de Presnel Kimpembe. Au micro de Canal + Sport, Thomas Tuchel n’a pas voulu accabler son défenseur central.

Le match

“Le terrain était super difficile. Je suis très impressionné de la manière dont on a joué pendant 70 minutes. C’était excellent. On était très agressifs, on a contrôlé totalement. On aurait pu marquer trois ou quatre buts. Mais on a fait une erreur et il y a eu 2-1. […] Pendant 70 minutes, nous avons joué avec beaucoup de confiance. Après Nantes a eu de bonnes actions, ils ont joué avec courage, ils ne voulaient pas perdre. Et ça, c’est bien pour nous. On a besoin de ça pour régler les problèmes, gagner. C’est bien par moments d’avoir parfois des difficultés. Keylor a montré que même après 70 minutes à n’avoir rien eu à faire, il a montré sa qualité et qu’il était un joueur clé pour nous.”

L’erreur de Kimpembe

“Peut-être trop de confiance (rire!). Ça peut arriver. Il a joué super-fort lors des derniers matches. C’est un peu trop. […] C’était prendre un peu trop de risque, ça relance Nantes.”

Mbappé

“Il a fait un match top. Les relations sont bonnes ? Mais oui (rire !).”

Dans des propos relayés par le Parisien, le coach allemand en a dit plus sur la prestation du numéro 7 parisien. “On a essayé de le trouver sur la gauche avec sa vitesse. Il a fait un bon, bon (il insiste) match. Je suis très content car il a été décisif. Mais ce n’était pas nécessaire de montrer une réaction, car ce ne sont pas des grandes choses. Il est clair que Kylian est un joueur clé pour nous. Il nous l’a encore montré ce soir.“