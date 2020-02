Tuchel : “Mbappé ? Je suis le plus heureux qu’il soit mon joueur”

Le PSG reste sur 20 matches consécutif sans défaite. Pour Téléfoot, Thomas Tuchel a évoqué la saison de son équipe, la mentalité de cette dernière et d’autres sujets.

20 matches de suite sans défaite

“On peut croire que c’est facile mais c’est vraiment difficile. On travaille vraiment ensemble pour avoir des bons résultats consécutifs. Et pour ça, je suis très très content.“

La mentalité de son équipe

“C’est une équipe très très forte avec une bonne mentalité. J’espère que l’on peut garder cet esprit.“

Son altercation avec Mbappé contre Montpellier

“Mbappé, il est super super important, ça c’est clair. Il est toujours titulaire et quelques fois, on n’a pas toujours le même avis. Ce n’est pas un problème parce que ce n’est jamais personnel. Je suis le plus heureux qu’il soit mon joueur.“

Facile d’être entraîneur du PSG ?

“(Rire !) Non si cela était facile tout le monde pourrait le faire. Il y a des choses exigeantes ici, de diriger un club comme ça mais j’aime beaucoup le défi et je profite beaucoup.”