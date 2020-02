Tuchel : “On a joué avec trop de peur de faire une erreur”

Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Dortmund (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour Thomas Tuchel, ses joueurs ont joué avec trop de peur.

“On manque de confiance. Il était nécessaire de jouer plus libre. On a joué avec trop de peur de faire une erreur. Ce n’est pas bien. On doit aider les joueurs à trouver des solutions, explique le coach allemand en conférence de presse dans des propos relayés par le Parisien. Elles vont arriver si tout le monde est là. On a trop peur de faire des erreurs et si on y pense trop, elles arrivent. On a perdu des ballons faciles dans des situations qui ne le demandaient pas. On doit retrouver ça et combattre au Parc au match retour.”