Tuchel : “On a réalisé une très forte performance”

Thomas Tuchel est un entraîneur heureux. Son équipe a largement dominé Dijon et s’est facilement qualifiée (1-6) pour les demi-finales de la Coupe de France. Le coach allemand s’est satisfait de la très bonne prestation de ses joueurs.

“Je suis très satisfait. On a réalisé une performance très forte. C’est super difficile de gagner à Dijon. On a mérité de gagner. On a été très concentré pendant les 90 minutes avec beaucoup de qualité, se réjouit Tuchel sur Eurosport 2. On a aussi été très attentif et c’était la clé. Ensuite, on a montré notre qualité dans tous les domaines. Encore une fois, je suis très satisfait de la très bonne performance de mes joueurs.“

Le changement de système en seconde période, pour passer à trois défenseurs centraux.

“On a pensé que cela pouvait nous aider avec leurs deux attaquants. […] C’était bien, les gars ont confiance, ils veulent jouer ensemble et j’ai l’impression qu’ils sont concentrés et qu’ils savent quoi faire. […]On ne prendra pas de risque contre Amiens, on est dans une période où il y a quelques pépins. On aura une équipe forte mais avec des joueurs qui sont à 100%. C’est pour ça qu’on a laissé par exemple Di Maria sur le banc, parce qu’il préfère personnellement jouer le match le plus proche avant un match de Ligue des Champions. Il y a aussi des joueurs qui préfèrent jouer aujourd’hui et pas trop samedi.”

Les joueurs en forme, dont Sarabia double buteur ce soir

“Pablo est dans une forme excellente ! Ce sont des bonnes choses. Thiago Silva était là sur le terrain, il a marqué et a joué sans douleurs. J’espère maintenant qu’avec Neymar et Marquinhos contre Amiens, ils pourront peut-être retrouver en capacité. On a montré que quelques gars ont confiance et sont en forme, comme Pablo par exemple. C’est bien et c’est nécessaire en février et en mars, c’est absolument nécessaire.”

Point sur les blessés et absents du soir

“Pour Verratti et Gueye je ne suis pas inquiet du tout. Pour Kimpembe, un peu plus, mais j’espère que ce n’est pas trop grave. Mais pour les deux, non, pas de problème.”

Cavani et son futur 200e but

“S’il le fait à Dortmund, pas de problème (rire!). Il peut même en marquer 300 cette saison, ce n’est pas un problème (rire!).”

Thomas Tuchel qui – en conférence de presse- a semé le doute sur la participation de Neymar au match contre Dortmund, expliquant “je ne peux pas assurer à 100% qu’il sera là“, dans des propos relayés par Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, sur son compte twitter.