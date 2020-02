Tuchel : “On n’a pas eu la mentalité qu’il fallait”

Ce samedi, le PSG jouait son dernier match avant son choc de Ligue des Champions à Dortmund ce mardi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiens n’ont pas vécu une partie de tout repos. Au sortir de ce nul fleuve (4-4), Thomas Tuchel a réagi au micro de Canal+.

“On a eu la possibilité de gagner, on n’y est pas parvenu. On n’est pas content d’encaisser quatre buts. En première mi-temps, l’équipe adverse tire trois fois, et marque trois buts. On n’a pas été assez concentré. On a joué beaucoup de matches avec cette concentration, mais ce soir ce n’était pas comme ça. On a beaucoup de joueurs à la maisons, mais c’est normal, c’est une situation avant un match décisif en Ligue des Champions. On n’a pas eu la bonne mentalité pour ce match. On a su montré une réaction, et on méritait de gagner. Ce n’est pas le moment pour être en colère, on connait les raisons de ça. Neymar ? Je ne peux pas dire s’il sera là mardi. On prendra la décision demain. “