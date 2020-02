Tuchel : “On ne peut pas perdre notre concentration, on doit apprendre de ça”

Victorieux de l’Olympique Lyonnais (4-2), le PSG a livré une prestation à deux visages en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Une première période aboutie et un passage à vide après la pause, qui a permis aux Lyonnais de revenir dans le match. Après la rencontre, Thomas Tuchel s’est exprimé sur le match de son équipe ainsi que sur les prestations de ses attaquants, Edinson Cavani et Mauro Icardi, dans des propos rapportés par L’Equipe et le site officiel du club.

Le match face à l’OL

“On a contrôlé le match complètement. On a commencé pas assez forts, pas assez vite. Après, c’était mieux. Après le 3e but, peut-être qu’on a pensé que c’était fini. N’oubliez pas, on joue beaucoup, on joue toujours, on joue trop. On a contrôlé ce match. À 3-2, on a montré une bonne mentalité avec un 4e but extraordinaire. On a été la meilleure équipe ce soir. Mais c’est plus mentalement ce soir, On a pensé que c’était fini (…) Ce n’est pas le moment d’être trop critique car l’équipe enchaîne les bons résultats. Félicitations aux joueurs. C’est nécessaire d’être agressif à la récupération car on est très forts en contre-attaque. On ne peut pas perdre notre concentration, on doit apprendre de ça. C’est aussi humain car on joue énormément de matches. C’est dur de garder sa concentration pendant 90 minutes.”

La rentrée de Cavani et l’inefficacité d’Icardi

“Toute la concurrence c’est bien. On peut sentir Edi plus fort à l’entraînement, c’était dans la continuité de ce qu’il fait lors des séances. Il a marqué un but très important c’est bien pour lui, on a besoin de son expérience. Inquiet pour Icardi ? Je suis seulement inquiet avec tous les attaquants qui ne marquent pas. La confiance va avec les buts. Il a encore été très très fiable, encore très discipliné, il ferme des espaces. Dans chaque match, il fait ça. Il est fort défensivement pour nous. Il va continuer à travailler.”