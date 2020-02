Tuchel remis en cause par une partie de son vestiaire (UOL)

Au-delà de son surprenant schéma tactique lors du déplacement parisien à Dortmund (défaite 2-1, 8es de finale de Ligue des Champions), ce qui a surtout été criant, c’est le manque de réaction de Thomas Tuchel alors même que son équipe prenait l’eau de toutes parts. Et UOL Esporte vient nous expliquer que le technicien allemand serait très largement critiqué au sein du vestiaire francilien. En effet, le média auriverde indique que les décisions tactiques du coach poseraient question en interne. UOL parle même d’usure chez les joueurs. De plus, les critiques entre Thiago Silva, Marquinhos et Neymar Jr seraient monnaie courante à l’égard de Thomas Tuchel. Un état de fait qui ne serait pas seulement réservé aux Brésiliens, mais à une grande partie de l’équipe.