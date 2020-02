Tuchel sur la sortie de Mbappé : “Nous sommes une équipe et on doit respecter”

Facile vainqueur des bouchers montpelliérains, le PSG n’a pas été inquiété par l’équipe de Michel Der Zakarian lors de sa large victoire (5-0). Grâce à une première période aboutie, les joueurs de Thomas Tuchel ont su parfaitement gérer en seconde période. Malgré tout, l’agacement de Mbappé lors de son remplacement sera au centre des débats dans les prochaines heures. Après le match, Thomas Tuchel est revenu sur la réaction de son attaquant et s’est également exprimé sur l’anniversaire de Neymar, dans des propos rapportés par Goal.com.

L’agacement de Mbappé à sa sortie

“La gestion des égo dans le vestiaire ? C’est exigeant, ce n’est pas difficile mais c’est exigeant. Ce n’est pas bien. Ce n’est pas bien mais ce n’est pas trop non plus. Nous sommes une équipe et on doit respecter. Ce ne sont pas de bonnes images que l’on donne parce que ça nuit à l’état d’esprit. On fait du foot, pas du tennis. Mbappé est intelligent et avec un bon état d’esprit, on n’a pas besoin de ce genre de situation (…) Je ne suis pas en colère, mais je suis triste car ce n’est pas nécessaire. Je lui ai expliqué pourquoi on avait fait cela, et ça va rester ainsi. Je vais toujours décider des aspects techniques.”

Une sanction pour Mbappé ?

“Je ne sais pas, je dois réfléchir, je dois dormir. Je prendrai une décision demain. On a un entraînement à 11h, on parlera du match avec le groupe. Je verrai si je parlerai de ça ou si je le ferai en individuel. Cela dépendra de ma nuit de sommeil aussi (sourire).”

L’anniversaire de Neymar

Demain, deux jours avant un match (face à Nantes), ce n’est pas une bonne chose. Mais je ne suis ni son père, ni son manager, ni son agent mais juste son entraîneur (…) C’est une distraction, c’est clair. Mais je vais toujours protéger mes joueurs, parce que je les aime beaucoup. Je préfère parler de certaines choses à l’intérieur du groupe, quand c’est un petit peu critique.”

De son côté, le journaliste de Canal Plus – Olivier Tallaron – a expliqué sur son compte Twitter que Leonardo et Thomas Tuchel se sont entretenus dans les vestiaires au sujet de la réaction de Mbappé.