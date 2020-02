Tuchel sur Neymar “Je ne peux pas assurer à 100% qu’il sera là contre Dortmund”

Préservé pour ce match à Dijon (1-6) en perspective du match contre Dortmund, Neymar ne sait pas encore s’il pourra tenir sa place contre le BVB (mardi, 21h), lui qui est touché aux cotes depuis le match de Montpellier mais qui s’entraîne normalement ces derniers jours. En conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas voulu assurer la présence de son Brésilien au Signal Induna Park.

“Neymar ? On doit décider pour chaque match. Je ne peux pas dire maintenant qu’il va jouer à 100% mais le risque va diminuer chaque jour, explique le coach dans des propos relayés par RMC Sport. Présent contre Amiens ? Je ne sais pas, on doit discuter. Vendredi, on va décider. On doit décider tard. Si je peux décider seul, il joue toujours. Mais ce n’est pas possible, on doit être attentifs, on ne peut pas risquer la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On va décider avec tout le monde pour samedi, le club, les médecins et lui. C’est une décision médicale, le risque est trop grand. “