Un 400e but en carrière pour Neymar contre Bordeaux ?

Le match du PSG contre Bordeaux dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 pourrait être historique pour Neymar. En effet, si le Brésilien marque un doublé ce soir, il atteindra la barre symbolique des 400 buts en carrière comme le rapporte son propre site internet. Dans le détail, le numéro 10 parisien a marqué 138 buts avec Santos, 114 avec le FC Barcelone, 61 buts avec la Seleçao, 18 buts avec les sélections U17, U20 et olympiques brésiliennes, et 67 buts avec le PSG, soit 398 buts en 628 matches (0,63 but par match).