Un BVB avec Julian Brandt à la place de Thorgan Hazard ?

Dans douze jours, le PSG retrouvera au Parc des Princes le Borussia Dortmund après un 2-1 qui a généré beaucoup de frustrations à Paris. D’ores et déjà, des projections sur les deux onze sont en cours, alors qu’il peut se passer encore beaucoup de choses… Le BVB jouera demain contre Fribourg demain (15h30) puis le 7 septembre à Mönchengladbach. Le PSG a lui trois matches dans son agenda d’ici le 11 mars (Dijon, Lyon et Strasbourg).

De retour d’une blessure à la cheville (déchirure d’un ligament lors du 4-3 à Leverkusen), Julian Brandt a joué les dernières minutes du match à Brême (0-2). Autant dire qu’il va désormais remonter en puissance et retrouver sa place dans le onze titulaire. Mais à quel poste ? Emre Can s’est (bien) installé depuis son indisponibilité dans l’entre-jeu où il épaule Axel Witsel. On pourrait dont voir désormais Julian Brandt ailleurs sur le terrain, à la place de Thorgan Hazard par exemple. En attendant que Marco Reus ne revienne… Lucien Favre va avoir de nouvelles concurrences à gérer. Et ce n’est pas une très bonne nouvelle pour le PSG.