Calendrier : Un mois de février encore très chargé pour le PSG

On le sait, le PSG a un début d’année très (très) chargé. Encore en course dans quatre compétitions, les Rouge & Bleu ont disputé huit matches lors du mois de janvier (sept victoires; un nul) et en disputeront encore huit en février dont cinq avant le retour de la Ligue des Champions face à Borussia Dortmund (18 février).

Un rythme infernal qui n’est pas prêt de s’arrêter pour le Paris Saint-Germain…

Le calendrier complet du PSG pour le mois de février :

1er février, 22e journée de la Ligue 1 :

PSG / Montpellier HSC (17h30)

4 février, 23e journée de la Ligue 1 :

FC Nantes / PSG (21h05)

9 février, 24e journée de la Ligue 1 :

PSG / Olympique Lyonnais (21h00)

12 février, 1/4 de finale de la Coupe de France :

Dijon FCO / PSG (18h30)

15 février, 25e journée de la Ligue 1 :

Amiens SC / PSG (17h30)

18 février, 1/8e de finale de la Ligue des Champions :

Borussia Dortmund / PSG (21h00)

23 février, 26e journée de la Ligue 1 :

PSG / Girondins de Bordeaux (21h00)

29 février, 27e journée de la Ligue 1 :

PSG / Dijon FCO (17h30)