Un OL en 4-3-3 avec les retours de Rafael et Marçal ?

“Février est le tournant“ de la saison pour un Olympique Lyonnais sixième de la Ligue 1, à 7 points du podium. De l’aveu même du futur berlinois Lucas Tousart, dans L’Equipe, c’est maintenant que tout se joue pour les Gones. Et maintenant… c’est déjà demain avec un choc au Parc des Princes contre le PSG en conclusion de la 24e journée.

Pour faire un résultat à Paris on prête à Rudi Garcia, l’entraîneur lyonnais, l’intention d’évoluer en 4-3-3, ce qui permet d’être en 4-5-1 en phase défensive. Sur les cotés on devrait retrouver Rafael et Marçal, de retour de suspension. Dans l’entre-jeu, Caqueret, Tousart et Aouar devront (re)donner de la consistance au jeu lyonnais. Rayon offensif, un autre trio pourrait être aligné composé de Toko Ekambi, Dembélé et Cornet, bien qu’il existe un doute avec ce dernier, malade vendredi. Comme à Paris, des décisions seront prises aujourd’hui en marge de l’entraînement.

L’équipe possible de l’OL : Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal – Caqueret, Tousart, Aouar – Toko Ekambi, Dembélé, Cornet (ou Terrier).