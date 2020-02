Une arrivée de Cavani à Chelsea n’aurait pas déplu à Abraham

Ça a été le feuilleton de ce mercato hivernal du côté du PSG : l’avenir d’Edinson Cavani. Longtemps associé à l’Atlético Madrid, El Matador (32 ans) a aussi cité comme possible renfort de Chelsea. Une chose qui n’aurait pas déplu au titulaire du poste chez les Blues, Tammy Abraham (22 ans).

“Les joueurs dont on parlait, comme Edinson Cavani, sont des joueurs de classe mondiale présent depuis de nombreuses années. Cela aurait été bien qu’il vienne. J’aurais pu apprendre à ses côtés et lui voler des idées pour les ajouter aux miennes”, explique l’international anglais dans une interview accordée au Mirror. “Cela n’est pas arrivé, mais cela me donne encore plus de détermination pour me battre pour ma place et être aussi performant que possible.”