Upamecano : “On serait tous contents de voir Mbappé aux JO”

Quand on lui a demandé ses objectifs pour l’année 2020, Kylian Mbappé a expliqué qu’il rêvait de remporter la Ligue des Champions, l’Euro et les Jeux Olympiques. Mais le numéro 7 parisien ne sait pas encore s’il pourra participer aux JO, son club devant encore donner son accord. Mais une participation de l’attaquant plairait beaucoup à Dayot Upamecano. “Mbappé aux JO ? Ce serait un plus. Il a un très bon potentiel. Si jamais il venait à participer aux Jeux Olympiques, on serait tous contents. Ça nous aiderait, c’est sûr“, explique le défenseur central (21 ans) de Leipzig dans une interview accordée à Foot Mercato.