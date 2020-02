Varandas (pdt Sporting) : “Pour Jesé, on a déjà décidé s’il allait rester ou pas”

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2016, Jesé enchaîne les prêts (Las Palmas, Stoke City, Betis Seville, Sporting Portugal) et les échecs. Prêté cet été avec option d’achat au club lisboète, l’ancien du Real Madrid n’arrive pas à s’imposer, n’ayant joué que 18 matches pour 9 titularisations (1 but). Le Sporting a même essayé de casser le prêt et renvoyé l’Espagnol (26 ans) au PSG cet hiver, en vain. Frederico Varandas, président du club portugais, a tancé Jesé dans une interview accordée à Record. “Jesé a une ombre qui plane au-dessus de lui, celle du manque de professionnalisme. Jusqu’ici s’il n’a pas joué plus c’est par choix de l’entraîneur […] On a déjà décidé s’il allait rester ou pas mais je ne vais pas le dire ici,” indique le dirigeant dans des propos relayés par le journaliste RMC, Nicolas Villas. Une déclaration qui ne fait aucun doute, Jessé reviendra au PSG cet été, lui qui est encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2021.