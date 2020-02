Verratti : “Dortmund ? On sait qu’on devra être vigilants”

Le Paris Saint-Germain est arrivé à Dortmund cet après-midi à la veille du huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens auront à coeur de faire un résultat au Signal Iduna Park pour pouvoir aborder sereinement le match retour et revoir enfin les 1/4 de finale de la compétition.

Interrogé par le site internet du PSG, Marco Verratti a partagé son excitation avant la rencontre, tout en voulant faire preuve de prudence face à l’attaque du BVB.

« Même si on ne pouvait pas penser à Dortmund, quand j’étais à la maison et qu’il y avait un match de Dortmund, je le regardais. Bien sûr qu’on les regarde parce qu’on sait qu’on va les rencontrer. On sait que c’est une équipe spéciale avec laquelle il peut tout se passer. Ils perdent 3-1, ils gagnent 5-3, ou le contraire, mais c’est une équipe qui ne lâche jamais rien, qui joue avec enthousiasme. J’avais vu le match de phase de groupe face à l’Inter, pendant lequel ils perdaient 2-0 à la mi-temps chez eux. Mais en deuxième ils mettent 3 buts, et ça finit à 3-2. C’est pour ça qu’on sait qu’on devra être vigilants. Mais ça va être un beau match. Au final, même si on n’a pas préparé ce match en avance, on finit toujours par y penser dans un coin de notre tête, surtout quand on se rapproche du match… »